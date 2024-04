Mermec si aggiudica il primo posto al bando Flagship del centro nazionale per la mobilità sostenibile

BARI - Mermec, azienda leader nel settore delle tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni delle reti ferroviarie, si è posizionata al primo posto tra le imprese partecipanti al bando Flagship del centro nazionale per la mobilità sostenibile (Most).La società ha presentato il progetto Dhinamic, mirato alla realizzazione di un'automotrice per la diagnostica delle infrastrutture ferroviarie. Questa automotrice sarà alimentata da un innovativo sistema di propulsione ibrido elettrico-idrogeno, rappresentando un significativo passo avanti verso la mobilità sostenibile nel settore ferroviario.Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari, l’Università di Padova e le Ferrovie del Sud Est, testimoniando il valore della sinergia tra il mondo accademico e quello industriale nell'innovazione tecnologica.Il bando Flagship del Most ha visto la partecipazione di numerose società nazionali e multinazionali di prestigio, insieme a 24 università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e 24 grandi imprese, confermando l'interesse diffuso per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel nostro paese.