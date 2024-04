Sinner, Musetti e Sonego volano agli ottavi di finale a Montecarlo

janniksin Ig





Jannik Sinner vince 6-1 6-2 in 75 minuti contro l’ americano Sebastian Korda e accede agli ottavi di finale. Il serbo Novak Djokovic prevale 6-1 6-2 sul russo Roman Safiullin. L’ australiano Alex De Minaur si impone 6-3 6-0 sullo svizzero Stan Wawrinka. Il tedesco Alexander Zverev supera 6-3 6-4 l’ austriaco Sebastian Ofner. L’americano Sebastian Korda elimina 6-1 6-2 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.





Il polacco Hubert Hurkacz batte 6-4 3-6 7-6 l’ inglese Jack Draper. Il cinese Zhizhen Zhang si aggiudica 6-4 3-6 6-3 il match contro l’ altro americano Marcos Giron. L’ argentino Tomas Martin Etcheverry sconfigge 6-4 7-5 il cileno Nicolas Jarry. L’ altro spagnolo Roberto Bautista Agut prevale 6-2 6-4 sull’ altro argentino Facundo Diaz Acosta.

- Nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Montecarlo, Lorenzo Musetti vince 6-3 7-5 in un’ora e 41 minuti contro il francese Arthur Fils e si qualifica per gli ottavi di finale. Lorenzo Sonego ripescato come lucky loser al posto dello spagnolo Carlos Alcaraz infortunato, vince 6-4 7-5 contro il canadese Felix Auger Aliassime e vola agli ottavi di finale.