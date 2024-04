Squalificato Mirko Miceli: assente nel cruciale confronto del Taranto contro il Latina

TARANTO - Il difensore del Taranto, Mirko Miceli, dovrà saltare il prossimo importante match contro il Latina, in programma sabato 27 aprile alle 18:30 al "Francioni", per la trentottesima giornata del girone C di Serie C. La decisione della squalifica è giunta dopo che Miceli è stato nuovamente ammonito durante la recente vittoria della sua squadra per 1-0 contro l'Avellino allo stadio "Jacovone" nella trentasettesima giornata. Essendo già diffidato, l'ammonizione gli ha causato l'indisponibilità per l'incontro imminente.Al posto di Miceli, il tecnico del Taranto dovrà fare affidamento su Travaglini per fronteggiare il Latina. Tuttavia, non è l'unica preoccupazione per il Taranto, poiché anche l'attaccante Simeri è stato diffidato. Qualora ricevesse un cartellino giallo, Simeri non sarebbe disponibile per il primo match dei play-off, previsto per sabato 4 maggio.Mirko Miceli, nella sua carriera, ha giocato in diverse squadre, tra cui la Turris, la Virtus Francavilla Fontana, l'Avellino, la Sambenedettese, la Viterbese, l'Olbia, il Rapallo Bogliasco, il Varese, la Carrarese, l'Alessandria e l'Union Saint Gilloise in Belgio.La squalifica di Miceli rappresenta una perdita significativa per il Taranto, che dovrà affrontare una sfida cruciale senza uno dei suoi difensori chiave. Resta da vedere come la squadra gestirà questa assenza e se Travaglini sarà in grado di colmare il vuoto lasciato da Miceli nel match contro il Latina.