Lecce contro Monza: una partita cruciale per obiettivi opposti

- Domani alle 15, al "Via del Mare", il Lecce affronterà il Monza nella trentaquattresima giornata di Serie A. La posta in gioco è alta per entrambe le squadre: i salentini cercano una vittoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre i brianzoli mirano al successo per restare in lizza per la qualificazione alla Conference League.Nel Lecce, gli esterni saranno Gonzalez e Blin, con Almqvist nel ruolo di regista e Krstovic e Piccoli in attacco. Per il Monza, Pessina e Carboni agiranno sulle fasce, con Colpani come trequartista e Djuric e Colombo in avanti.All'andata, al "U-Power Stadium", il Lecce pareggiò 1-1 contro il Monza. Arbitrerà Alberto Santoro della sezione di Messina. Nel loro ultimo incontro nella massima serie a Lecce, avvenuto l'11 settembre 2022, i lombardi ottennero un pareggio 1-1. Nel primo tempo, il Monza passò in vantaggio al 35' con Sensi, ma nel secondo tempo il Lecce pareggiò al 3' grazie a Gonzalez.La partita di domani si preannuncia quindi un confronto avvincente tra due squadre determinate a raggiungere i propri obiettivi. Il Lecce cercherà di trarre vantaggio dal fattore campo per ottenere punti cruciali nella lotta per la salvezza, mentre il Monza lotterà per mantenere vive le speranze di qualificazione europea.