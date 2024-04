Sta per essere trascinato sotto un treno lungo i binari della stazione, addetto alla sicurezza lo salva: video

L'incidente, ripreso il 27 marzo 2024 dalle telecamere a circuito chiuso e condiviso sui social media, cattura un passeggero che tenta di salire a bordo del treno "11301 Udyan Express” in movimento mentre si allontana dalla piattaforma. Tuttavia, il passeggero perde l'equilibrio e viene trascinato momentaneamente, spingendo il personale della MSF a entrare in azione. Nel filmato, il vigilante può essere visto correre verso il passeggero in difficoltà, che si aggrappa disperatamente alla maniglia della porta del treno. Con un'azione rapida e decisa, l’addetto alla sicurezza tende la mano e tira il passeggero in salvo, evitando una potenziale disgrazia.





L'atto eroico del vigilante, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha raccolto diffusi elogi sui social media, con numerosi utenti che lodano il suo coraggio. Il portavoce del Divisional Railway Manager (DRM) di Pune, ha dichiarato: "Nel trambusto della stazione di Pune, l'azione rapida e il coraggio dello staff della Maharashtra Security Force (MSF), ha salvato un passeggero da un incidente quasi mortale a bordo del treno". È stata una vera testimonianza della dedizione al servizio passeggeri. “I passeggeri sono pregati di evitare di salire e scendere dai treni in corsa. La tua sicurezza è la nostra priorità” ha così concluso evidenziando i pericoli dell'imbarco o della scesa dai treni in movimento.





