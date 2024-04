Torna 'ABCD: A Bari Capitale Digitale' con la terza edizione: presentazione al Palazzo di Presidenza della Regione Puglia

Il programma di ABCD, che si svolgerà il 12 aprile dalle 18:30 e il 13 aprile dalle 9:30, prevede speech interattivi e k-note speech in tre diverse location, con relatori di spicco come Maria Rosaria Taddeo, Carlo Carraro, David Pearl e altri.ABCD non si limita alla formazione e all'ispirazione, ma offre anche intrattenimento e networking, con una serie di eventi collaterali denominati "ABCD Daffor", che si terranno nel cuore della città vecchia di Bari.Numerose aziende hanno scelto di credere e investire in questo progetto anche per il 2024, confermando il loro supporto all'evento.Per maggiori informazioni e per registrarsi all'evento, totalmente gratuito, è possibile visitare il sito: https://abaricapitaledigitale.com/