Tornano le emozioni del concerto di Radio Italia: appuntamento il 15 maggio a Milano

(Ph Luca Marenda)

A Milano tornano le emozioni del mega concerto targato Radio Italia, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Nel 2024 doppio appuntamento: si svolgerà a Milano in Piazza Duomo, mercoledì 15 maggio alle ore 20.40 e, per la prima volta, a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno.

Presenting Partner dei due concerti è isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, a conferma della solida partnership che da anni vede il Gruppo al fianco di Radio Italia e della grande musica italiana.

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, l’evento vedrà protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, EMMA, GAZZELLE, GEOLIER, GHALI, MAHMOOD, ANGELINA MANGO, GIANNA NANNINI, NOEMI, THE KOLORS, ULTIMO.

Tante le novità di questa nuova edizione: la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Sarà allestita la “terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il palco principale. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

"Tra Milano e Radio Italia Live - Il Concerto esiste un legame profondo che si rinsalda e consolida di anno in anno - commenta il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - il palinsesto degli eventi che caratterizzano la bella stagione, a Milano, non può prescindere dal concerto gratuito di Radio Italia in piazza del Duomo: senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi, grazie alla carica di energia e divertimento che una serata di buona musica e spettacolo dal vivo - come quella che ci attende il 15 maggio - sa sprigionare".

Una nuova, grande occasione - l'undicesima! - per condividere una straordinaria serata di musica grazie al concerto gratuito di Radio Italia - ha affermato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. La platea entusiasta delle performance dei nostri artisti si allarga ogni anno sempre di più grazie alla magia di piazza del Duomo, all'entusiasmo degli spettatori e alla condivisione dello spettacolo sulle tv, le radio, i social e le app. Siamo certi che anche a Napoli, città gemellata in questa edizione 2024, il concerto avrà grandissimo successo.





Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: “Che dire: dopo mesi e mesi di lavoro, sveliamo il cast che si esibirà sul palco di Radio Italia Live - Il Concerto, con la voglia che il 15 di maggio arrivi il prima possibile per poter rivivere questa esperienza indimenticabile che coinvolge musica, artisti e pubblico. Non riesco a farci l’abitudine: ogni volta è come se fosse la prima volta. Anche quest’anno abbiamo cercato qualcosa di nuovo, sia per quanto riguarda l’allestimento che la conduzione, anche se i protagonisti assoluti restano la musica e il coinvolgimento. Voglio ringraziare chi, anche quest’anno, ci permetterà di fare questo straordinario evento: il Comune, con in testa il Sindaco Sala e l’Assessore Sacchi, tutte le case discografiche, i management, gli artisti e le centinaia di persone che lavoreranno perché si ripeta la magia”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Siamo pronti a vivere con entusiasmo questa nuova edizione di Radio Italia Live - Il Concerto che quest’anno porta con sé tante novità. Oltre alla creazione della “Terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, anche il pre-show dedicato ai nostri partner avrà una veste inedita e più spettacolare con musica e ballerini. Come sempre l’evento avrà un’ampia risonanza anche su tutti i nostri profili social e sarà amplificato attraverso un’importante campagna di comunicazione su Radio Italia, Radio Italia Tv, radioitalia.it, su alcuni dei principali siti, quotidiani, settimanali e periodici nazionali, sui più importanti circuiti di OOH, sui campi di serie A e sulle principali reti televisive. Non solo, la collaborazione con TikTok Italia renderà tutto più immersivo. Tutto questo è reso possibile anche grazie al supporto dei numerosi partner che hanno deciso di essere con noi in questa occasione speciale. Ringrazio Rai Pubblicità per il grande lavoro condiviso. Non vediamo l’ora di accogliere e stupire tutto il nostro pubblico”.

Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.