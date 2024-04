Tragedia a Castellana Grotte: 50enne precipita dal balcone mentre lavorava

CASTELLANA GROTTE - Una terribile tragedia ha scosso questa mattina il tranquillo centro storico di Castellana Grotte, quando un uomo di cinquant'anni, residente in loco, è precipitato dal balcone mentre si trovava impegnato in lavori di muratura. L'impatto è stato fatale e nonostante l'intervento tempestivo del 118, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita della vittima. La notizia ha generato grande sgomento nella comunità locale, poiché la vittima era una figura ben conosciuta e stimata in città.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, oltre agli operatori dello Spesal (servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), per avviare le indagini e stabilire le cause dell'accaduto. In queste situazioni, è fondamentale comprendere se l'incidente sia stato causato da eventuali mancanze di sicurezza sul posto di lavoro o da altre circostanze.In attesa dei risultati delle indagini, la comunità di Castellana Grotte si stringe attorno alla famiglia della vittima, offrendo il proprio sostegno in un momento così tragico e doloroso. La notizia della perdita di una persona così rispettata e amata ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, e l'intera città è unita nel dolore per questa improvvisa e drammatica perdita.