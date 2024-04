Tragedia a Nuoro: crollo di un edificio abbandonato, due giovani perdono la vita

NUORO - Una tragica vicenda ha scosso la città di Nuoro nella tarda serata di ieri, quando due giovani italiani, Patrick ed Ethan, rispettivamente di 14 e 15 anni, hanno perso la vita a causa del crollo del solaio di un edificio abbandonato situato alla periferia della città. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che i ragazzi fossero all'interno dell'edificio al momento del tragico evento, probabilmente intenti a giocare.È stata la madre di uno dei giovani a dare l'allarme, preoccupata per la mancata risposta dei figli alle chiamate. Sul luogo dell'incidente, situato in via Pasquale Dessanay, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, il personale medico del servizio 118 e le forze dell'ordine.Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo per Patrick ed Ethan non c'è stato nulla da fare. La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Nuoro, lasciando attoniti e addolorati familiari, amici e conoscenti dei giovani deceduti.Al momento, le indagini sono in corso per chiarire le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità legate al degrado dell'edificio abbandonato. Una tragedia che sottolinea l'importanza della sicurezza delle strutture e della necessità di vigilare sulla salvaguardia dei luoghi frequentati dai giovani.