Valorizzazione e promozione dei beni culturali, Mesagne rinnova l’intesa SUM

- Continua il percorso comune di valorizzazione dei beni culturali avviato a Mesagne attraverso la costituzione del Sistema Urbano Museale. Stamattina - a palazzo dei Celestini, nella stanza del primo cittadino - è stato rinnovato il protocollo d’intesa che consolida la rete di collaborazione tra istituzioni e soggetti pubblici e privati costituitasi con l'obiettivo di favorire tutela e promozione e migliorare i servizi offerti alla collettività. In rappresentanza delle parti sono intervenuti il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, don Gianluca Carriero per la Parrocchia "Tutti i Santi", padre Enrico Ronzini per la Basilica del Carmine, Pierangelo Argentieri in veste di presidente della rete di imprese "Micexperience".