Bitonto, al Traetta 'Il vedovo allegro'

ph Azzurra Primavera





Ente Teatro Cronaca / A.G. Spettacoli

Scritto e diretto da Carlo Buccirosso

Con: Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella de Felice e altri attori in via di definizione, e con Davide Marotta

BITONTO - Il Teatro Comunale Tommaso Traetta presenta, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, lo spettacolo "Il vedovo allegro", scritto e interpretato da Carlo Buccirosso. L'evento si terrà mercoledì 24 aprile alle ore 21:00 presso il Teatro Traetta di Bitonto.Nel ruolo del protagonista, Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco affetto da ansie e paure, Buccirosso ci condurrà in un viaggio attraverso la vita di un uomo alle prese con la solitudine e le difficoltà economiche. Ambientata in un antico palazzo nel cuore di Napoli, la storia ruota attorno alla lotta di Cosimo per sopravvivere alle avversità della vita, con il supporto bizzarro del custode del condominio e dei suoi figli.Lo spettacolo promette di far ridere e commuovere, affrontando tematiche profonde con leggerezza e ironia. Un'opera che, a tre anni dalla fine della pandemia, riesce a cogliere con sapienza le sfumature della vita quotidiana e a far emergere la speranza anche nei momenti più bui.