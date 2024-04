Weekend di intensi controlli daparte dei carabinieri: sanzioni salate per violazioni

BARLETTA-ANDRIA-TRANI - Nel corso del weekend, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno condotto una serie di controlli serrati sul territorio, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari. Gli sforzi si sono concentrati principalmente su diversi circoli privati e attività commerciali al fine di contrastare il diffuso fenomeno del gioco d'azzardo, che rappresenta una piaga sociale sempre più diffusa.Durante l'operazione, è stato predisposto un servizio mirato per controllare alcuni circoli privati situati in diversi comuni, con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari. In uno di questi circoli privati a San Ferdinando di Puglia, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di sette personal computer destinati a qualunque forma di gioco, violando così l'articolo 27 comma 7 del Decreto Legislativo 4/2019. Di conseguenza, al presidente del circolo è stata inflitta una sanzione pecuniaria amministrativa di 70.000 euro, oltre al sequestro dei computer.Inoltre, diverse attività commerciali sono state sanzionate per violazioni relative alla mancanza degli attestati di formazione HACCP per i dipendenti, così come per la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, come previsto dalla Legge Regionale Puglia n. 22/2007 e dal Decreto Ministeriale 564/1992.Parallelamente ai controlli presso i circoli privati e le attività commerciali, i Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli sul codice della strada, sanzionando diversi automobilisti indisciplinati. In particolare, sono stati controllati 137 veicoli e 195 persone, con il sequestro di due veicoli e il ritiro di due patenti e quattro carte di circolazione.I Carabinieri hanno annunciato che continueranno nei prossimi giorni i controlli mirati per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo nei circoli privati e nelle attività commerciali, al fine di tutelare la legalità e la sicurezza sul territorio.