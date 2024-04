Papa Francesco 'prepara' il suo funerale

Il Santo Padre ha raccontato di aver già disposto una revisione delle esequie papali, per il troppo sovraccarico rilevato nel vigente e attuale rito funebre, a partire da quello riservato a Papa Benedetto XVI, che sarà l'ultimo per il corpo esposto fuori dalla bara e poggiato su un catafalco con i cuscini. Di queste nuove disposizioni, ha poi aggiunto Bergoglio: "Ne ho già parlato con il cerimoniere".





Nel libro-intervista ha anche rivelato che sarà sepolto in una cappella già pronta e individuata in Santa Maria Maggiore, Basilica alla quale Papa Francesco è particolarmente legato sin da quando era Cardinale e presso la quale si recava spesso per pregare. Queste rivelazioni hanno elevato il livello di attenzione sulle condizioni di salute del Papa, già preoccupanti nel corso della "sua" recente quanto tormentata Settimana Santa.

