Zealandia, il misterioso ottavo continente che si trova quasi interamente sott’acqua

La crosta continentale deve essere più spessa della crosta oceanica.

La massa terrestre deve essere costituita da tre diversi tipi di roccia.

Deve sollevarsi in alto sopra il mare e non essere completamente sommerso.

Deve essere una vasta area con bordi chiaramente definiti.

I primi tre criteri, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", sono già stati soddisfatti con la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia. Grazie alla nuova misurazione dettagliata, il quarto criterio è ora confermato. L'area chiamata Zealandia, più grande dell'India, è quasi interamente sommersa nell'Oceano Pacifico. Si distinguono solo la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia. In precedenza si presumeva che la massa continentale dovesse far parte dell'Australia. Tuttavia, dopo una misurazione esatta dell'area, si è scoperto che la Zealandia fa parte di una crosta continentale di 4,9 milioni di chilometri quadrati. Secondo WELT, affinché una massa continentale venga riconosciuta come continente, deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

A scuola ci hanno insegnato che la terra ha sette continenti. Ma gli scienziati ora stanno smentendo se stessi perché hanno scoperto che in realtà ce ne sono otto! Nel Pacifico sud-occidentale sotto la Nuova Zelanda è stata mappata una massa continentale che, secondo il consueto metodo di conteggio, potrebbe ora diventare il nostro ottavo continente. Nord America, Sud America, Europa, Africa, Asia, Australia, Antartide: questi sono i sette continenti che compongono la nostra terra. Ora i ricercatori hanno ora scoperto che la massa continentale sommersa sotto la Nuova Zelanda chiamata “Zealandia” potrebbe essere un ottavo continente.Ma come trascurare questo continente, più grande dell’India? In uno sforzo scientifico innovativo, un team di geologi e sismologi internazionali ha creato una mappa raffinata della Zealandia, l'ottavo continente in gran parte sommerso. La Zealandia, che si trova al 94% sotto la superficie dell'oceano, è stata a lungo avvolta nel mistero a causa della sua posizione sottomarina. Già nel 2017 uno studio condotto da Nick Mortimer aveva fornito prove delle caratteristiche continentali della Zealandia.Nell’ultima pubblicazione di Tectonics del 2023, che si basa su questo studio, la Zealandia è ora diventata il primo continente mai completamente mappato. Questo è spesso molto difficile a causa delle placche oceaniche sottomarine che appartengono a tutti i continenti della Terra. Essendo l'ultimo continente ad essere scoperto, la Zealandia è ora il primo ad avere la sua geologia, i suoi vulcani e i suoi bacini sedimentari completamente mappati fino ai bordi sottomarini. Non è affatto insolito che i ricercatori scoprano occasionalmente nuove parti del mondo. Nel corso della storia, masse terrestri più grandi sono spesso affondate.Gli esempi includono la Grande Adria e l'Argoland. Anche la Zealandia non è una scoperta nuova. Il geofisico Bruce Luyendyk coniò il termine già nel 1995. A quel tempo voleva solo dare un nome alle masse continentali della Nuova Zelanda e della Nuova Caledonia, che si staccarono dal supercontinente Gondwana circa 200 milioni di anni fa e che da allora si pensava fossero catene di isole sciolte. Dopo molti anni di ricerca, un team di geologi è riuscito a creare con successo una mappa dettagliata del continente. Questo studio attuale potrebbe ora dimostrare che la Zealandia è in realtà un continente indipendente.