9 maggio, Bari ricorderà il 46esimo anniversario dell'omicidio di Aldo Moro

BARI - Giovedì 9 maggio 2024, in occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, Bari ricorderà con un programma di cerimonie il 46° anniversario dell’omicidio di Aldo Moro. Dopo la lunga prigionia, durata 55 giorni e iniziata il 16 marzo 1978 con il suo rapimento in via Fani a Roma, lo statista pugliese fu ucciso il 9 maggio 1978 dalle Brigate rosse ed il suo corpo fu rinvenuto nel bagagliaio di una Renault 4 Rossa, parcheggiata in via Caetani a Roma.La commemorazione, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Federazione dei Centri Studi “Aldo Moro”, prevede due distinti momenti ai quali parteciperà per l'ultima volta il Sindaco di Bari Antonio Decaro.La prima cerimonia si terrà alle ore 10 con la deposizione di una corona d'alloro dinanzi al monumento commemorativo dello statista pugliese in piazza Moro. A seguire alle ore 11 avrà luogo la seconda deposizione, presso la lapide dedicata ad Aldo Moro e agli agenti della sua scorta, ubicata sulla facciata di Palazzo di Città in Corso Vittorio Emanuele. (N.Z.)