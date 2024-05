A Trinitapoli tre liste in gara per il rinnovo del Consiglio Comunale

Candidato alla carica di sindaco: LOSAPIO EMANUELE PIO

ALBORE Cosimo Damiano, detto Mino

BASANISI Ruggiero

CICOLELLA Michele

DAMIANI Luca

DE LILLO Antonietta

DI FIDIO Eugenio Benedetto Maria

DI NATALE Francesco

GENTILE Ilaria

GIANNELLA Antonia

MAFFIONE Vincenza

MARRONE Giacomo

MONTUORI Maria Michela

MUSCIOLÀ Vito

PATRUNO Anna Marta

TATTOLI Antonio

TEDESCO Giustino

LISTA N. 2 “TRINITAPOLI BUONA POLITICA”





Candidata alla carica di sindaco: TARANTINO ANNA MARIA

BATTAGLINO Domenico

BRUNO Filomena

CAPODIVENTO Giacinto

CARANO Tommaso

CARULLI Celeste

CATANZARO Luigi

CIRILLO Michele

DE PASQUALE Raffaella Tiziana

DI MODUGNO Rosalia

FLORO Pasquale

IURILLI Concetta

LAMACCHIA Pasquale

LOSAPIO Davide

MURIGLIO Patrizia

PICCININO Donato

TRIGLIONE Michele

LISTA N. 3 “RESILIENZA TRINITAPOLESE”





Candidato alla carica di sindaco: DI FEO FRANCESCO

CALÒ Beppe

CAPODIVENTO Maria Rosaria

CICINATO Gioacchino, detto Jo

CLEMENTE Carmela, detta Carmen

COLIA Annamaria, detta Anna

DE ANGELIS Pietro

DE ROSSI Antonio

DI LEO Luigi

IANNELLA Maria

INGIANNI Michele

IODICE Antonia, detta Tonia

LANDRISCINA Giovanni, detto Gianni

LIONETTI Loredana

MUOIO Cosimo Damiano

ORFEO Cosimo Damiano

SARCINA Raffaele

- In vista delle elezioni amministrative dell'otto e nove giugno, nel Comune di Trinitapoli sono state presentate alla segreteria generale di Palazzo di Città ben tre liste, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale nel 2022.Dopo un'attenta verifica della commissione elettorale sugli atti relativi alle candidature, il primo movimento a depositare la lista è stata "Resilienza Trinitapolese", del candidato sindaco Francesco di Feo, già primo cittadino per quasi dieci anni. Questa lista civica appartiene alla Fabbrica del Futuro ed è collegata con alcuni partiti di area centro destra come l’Udc, Puglia Popolare, Lega, Io Sud e Noi Moderati.Nella stessa giornata è stata anche depositata la lista civica "Trinitapoli Buona Politica", a sostegno della candidata sindaca Anna Maria Tarantino, che è riuscita ad unire tutto il centro sinistra insieme al Partito Democratico, Attivisti M5S, Sinistra Italiana, Trinitapoli Futura ed Azione.A concludere, nella giornata di sabato undici maggio è stata presentata la lista "SiAmo Trinitapoli" del candidato a primo cittadino Emanuele Losapio, già ultimo sindaco del comune casalino, di area Fratelli d’Italia e gruppi della società civile.Complessivamente gli aspiranti consiglieri comunali a Trinitapoli saranno circa cinquanta, su quasi ottomila votanti. Sarà una battaglia politica sul tempo anche quella che si consumerà tra le agende dei tre candidati.Ecco tutti i candidati in ordine di Lista dopo il sorteggio: