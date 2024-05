Arrestato rapinatore a Nardò dopo aggressione a coppia di coniugi

NARDO' - Un 29enne di Nardò è stato arrestato dalle forze dell'ordine, grazie a un'azione congiunta dei carabinieri e della polizia, per aver aggredito in casa una coppia di coniugi del posto con l'intento di rapinarli.L'incidente è avvenuto in un'abitazione del centro storico, dove poco prima un uomo a volto scoperto, dopo aver ingannato la padrona di casa, una donna di 56 anni, è riuscito ad entrare convincendola di aver bisogno di un bicchiere d’acqua per la moglie incinta.Il 29enne ha prima aggredito la donna con un bastone e poi si è fatto consegnare il portafoglio con le chiavi dell’auto. Il marito, 55enne, intervenuto per difendere la moglie, è stato colpito ripetutamente alla testa. Dopo l'aggressione, il rapinatore è fuggito a piedi per le vie circostanti.L'identità del malvivente è stata risalita grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno ripreso l'uomo. Successivamente è stato individuato come un 29enne neretino con precedenti penali. Nella sua abitazione, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti l’abbigliamento utilizzato durante la rapina e la refurtiva.I due coniugi, trasportati in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, sono ancora ricoverati ma non sono in pericolo di vita.Il rapinatore è stato arrestato e sarà processato per le accuse di aggressione, rapina e lesioni personali aggravate.