I soccorritori volontari accorsi sul posto sono riusciti ad afferrare il pesce gigante per la coda e a tirarlo fuori dal canale di scolo in cui era intrappolato. Il loro sforzo è stato coronato dal successo, poiché con movimenti molto attenti sono riusciti a liberarlo e poi lo squalo è tornato nelle acque profonde. Video e foto dell'operazione di salvataggio dello squalo sono stati pubblicati sui social media, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.





VOLOS, GRECIA - Uno squalo volpe lungo 3,5 metri è stato avvistato nel porto di Volos, in Grecia, la mattina del 5 maggio 2024, seminando inizialmente il terrore nella zona. Tuttavia, gli ufficiali dell'Autorità Portuale Centrale di Volos che hanno localizzato il grosso pesce, hanno scoperto che era intrappolato in un canale di scolo e hanno quindi chiesto l'aiuto del Club delle Forze Speciali, per liberare e allontanare lo squalo dal porto.