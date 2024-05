Amgas: nominato nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

BARI - Il Sindaco Antonio Decaro, dopo aver ricevuto le dimissioni volontarie del dott. Diego De Marzo dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amgas S.p.A., ha emesso questa mattina il decreto con cui è stato nominato il nuovo presidente. Il dott. Sergio Salomone, nato a Bari l'8 luglio 1980, assumerà il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della società.La nomina del dott. Salomone segue un processo di selezione attento e mirato, volto a individuare un leader con le competenze e l'esperienza necessarie per guidare con successo la società in questa fase cruciale del suo sviluppo.Con una solida formazione e una comprovata esperienza nel settore, il dott. Salomone porta con sé una visione chiara e un impegno per il successo di Amgas S.p.A. Sotto la sua guida, ci si aspetta che l'azienda continui a prosperare e a raggiungere nuovi traguardi nel suo settore.Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione lavorerà a stretto contatto con il team di gestione e il consiglio di amministrazione per definire e implementare strategie che consentano ad Amgas S.p.A. di mantenere la sua posizione di rilievo nel mercato e di perseguire gli obiettivi aziendali a lungo termine.