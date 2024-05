Arrestato 37enne di Manduria per maltrattamenti in famiglia: picchiata la compagna e tentato accoltellamento della suocera

MANDURIA - Un uomo di 37 anni residente a Manduria (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia dopo aver brutalmente aggredito la compagna convivente e aver tentato di accoltellare la suocera.L'incidente, avvenuto presumibilmente in uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di droghe, ha visto l'uomo colpire ripetutamente la compagna alla testa, utilizzando anche una mazza. La donna, ferita, è riuscita a rifugiarsi nel bagno dell'abitazione, cercando scampo dalla furia dell'aggressore. Tuttavia, il 37enne ha tentato di sfondare la porta del bagno per raggiungerla.Secondo quanto riportato dalla vittima, al ritorno della madre nell'appartamento, l'uomo ha cercato di colpirla all'addome con un coltello da cucina, senza riuscirci. La compagna, cercando di intervenire per proteggere la madre, è stata a sua volta aggredita dall'uomo, il quale ha chiuso la porta della camera in cui si trovava, causandole ulteriori lesioni.Fortunatamente, la suocera è riuscita a contattare il 112 per chiedere aiuto, e i carabinieri sono intervenuti rapidamente. Sul posto sono stati ritrovati anche danni alle finestre dell'abitazione, mandategli in frantumi dall'aggressore.Le due donne ferite sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Manduria per le cure del caso, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.