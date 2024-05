Tragedia familiare sul lavoro a Brindisi: anche il padre coinvolto in un incidente mortale

Vincenzo Valente, 46 anni

BRINDISI - La tragica morte di Vincenzo Valente, il 46enne che ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte presso uno zuccherificio a Brindisi, ha riportato alla luce un dolore familiare già vissuto anni fa. Si è scoperto che anche il padre di Vincenzo, Cosimo Valente, fu vittima di un tragico incidente sul lavoro nel 2015.Cosimo Valente, all'epoca 65enne, perse la vita l'11 febbraio di nove anni fa in seguito a una caduta da un albero mentre si stavano effettuando lavori di potatura. L'incidente avvenne nelle campagne tra Latiano e San Michele Salentino, nella provincia di Brindisi, gettando la famiglia Valente in un profondo dolore e lasciando un vuoto indelebile nella comunità locale.La dolorosa coincidenza ha portato alla luce il peso delle tragedie sul lavoro che continuano a colpire le famiglie italiane, lasciando dietro di sé dolore e sofferenza. La perdita di entrambi i membri della famiglia Valente in incidenti sul lavoro sottolinea l'importanza cruciale della sicurezza sul posto di lavoro e la necessità di adottare misure rigorose per prevenire tragedie simili in futuro.