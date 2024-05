BARI - È stato arrestato l'assassino di Mauro Di Giacomo, il 63enne tragicamente ucciso da colpi d'arma da fuoco lo scorso 18 dicembre a Poggiofranco. L'operazione, condotta dalla Polizia di Canosa di Puglia, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo ritenuto responsabile dell'ideazione e dell'esecuzione dell'omicidio.Mauro Di Giacomo, una figura rispettata e apprezzata, è stato colpito mortalmente proprio sotto casa, in via Tauro, una traversa di via Martin Luther King. L'omicidio ha scosso profondamente l'opinione pubblica per le modalità violente con cui è avvenuto e per i dettagli che emergono nel corso delle indagini.Di Giacomo, originario di Lavello, lavorava dal 2011 presso il Policlinico di Bari e ricopriva il ruolo di docente di anatomia funzionale nel corso di laurea di Fisioterapia. La sua morte ha destato grande sgomento e ha lasciato un vuoto nella comunità accademica e tra i suoi colleghi.I dettagli dell'operazione che ha portato all'arresto dell'assassino saranno resi noti nelle prossime ore durante le fasi investigative condotte dalla procura.