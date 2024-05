Barese già condannato per omicidio torna in carcere per aggressione

BARI - Un uomo di 61 anni, originario di Bari e precedentemente legato alla criminalità organizzata della città, è tornato in carcere dopo aver attaccato violentemente la compagna di 54 anni a Mezzano Inferiore. L'uomo, già condannato otto anni fa all'ergastolo per omicidio, è stato arrestato dopo aver lanciato una bottiglia di acido sul volto della donna e averla accoltellata al termine di una lite avvenuta lunedì.Il 61enne si trovava in regime di semilibertà e lavorava presso un'azienda nel Parmense. Aveva l'obbligo di rientrare in carcere tutte le sere, ma lunedì sera non ha rispettato tale obbligo. Dopo la segnalazione dei vicini, i Carabinieri sono intervenuti e hanno avviato una ricerca. L'uomo è stato bloccato dopo un inseguimento lungo 300 chilometri, vicino al casello di Arezzo.La vittima ha riportato ustioni al volto e una ferita da taglio al fianco, ma le sue condizioni non sono considerate gravi.Attualmente, l'uomo è nuovamente detenuto in carcere in attesa di ulteriori sviluppi sul caso.