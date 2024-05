Prosegue la ricerca di Isabella Cianciotti a Santeramo

SANTERAMO IN COLLE - Le ricerche per ritrovare Isabella Cianciotti, 87 anni, residente nella zona di Montefreddo a Santeramo, continuano senza sosta dopo la sua scomparsa avvenuta lunedì mattina. I familiari hanno segnalato la sua sparizione e hanno lanciato un appello attraverso i social media per ottenere qualsiasi informazione utile al ritrovamento della donna.Nonostante gli sforzi congiunti di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale, fino ad ora non si sono ottenuti risultati positivi nelle ricerche. Le autorità stanno impiegando ogni risorsa disponibile, compreso l'uso di un elicottero per perlustrare la zona dall'alto.La comunità è invitata a collaborare e a segnalare qualsiasi informazione che possa contribuire al ritrovamento di Isabella Cianciotti, nella speranza di rivederla al più presto sana e salva.