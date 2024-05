Bari ai playout: la salvezza è un rebus di risultati

Ssc Bari fb

NICOLA ZUCCARO - Quali risultati consentirebbero al Bari di ottenere la salvezza a spese della Ternana, attraverso i playout? E' la domanda che accompagna l'attesa della tifoseria biancorossa in vista del primo dei due confronti con gli umbri in programma al San Nicola alle 20.30 di giovedì 16 maggio e al quale seguirà la gara di ritorno prevista al Liberati di Terni alla stessa ora di giovedì 23 maggio 2024.

Per restare in Serie B il Bari si salverebbe in caso di doppio successo, in caso di successo in una sfida e di pareggio nell'altra o in caso di vittoria in una partita e di sconfitta nell'altra, a condizione che la vittoria abbia un maggior scarto di gol rispetto alla sconfitta subìta in uno dei due incontri.

Infatti, a parità di gol fatti e subìti, sarebbe la Ternana a salvarsi per via del miglior piazzamento nel girone regolare. E' esclusa la possibilità di supplementari e rigori che, invece, sarebbero stati contemplati nel caso in cui Bari e Ternana avessero completato il campionato a pari punti. Ragion per cui le combinazioni precedentemente prospettate compongono un autentico rebus per la permanenza del Galletto in Serie B.