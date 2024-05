Bari sotto attacco: la 'banda delle spaccate' colpisce di notte

BARI - Una serie di furti ha scosso il quartiere di Bari nelle ultime notti, portando preoccupazione tra i residenti e gli esercenti locali. Il commento ironico di Elisa Mucaliaj, proprietaria del panificio "Pupetta" in via Cairoli, "Sei felice sei a Bari!!!! La focaccia di Pupetta va a ruba anche di notte", denuncia con sarcasmo l'azione della cosiddetta "banda delle spaccate".La banda sembra operare con un modus operandi ben preciso: forzare e alzare le saracinesche dei negozi e introdursi all'interno, portando via non solo merce, ma anche piccoli contanti contenuti nelle casse. Dopo il panificio di Mucaliaj, il prossimo obiettivo è stato il negozio "Half" situato in via Abate Gimma, che ha subito lo stesso destino.Questi furti hanno scatenato preoccupazione tra i residenti e gli esercenti locali, che si sentono vulnerabili e impotenti di fronte a questi atti criminali. Le autorità locali sono al lavoro per individuare e fermare i responsabili di questi atti, ma nel frattempo la comunità è in allerta e si organizza per proteggere i propri negozi e la propria sicurezza.