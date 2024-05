Barletta, torna la 'Festa dei colori' al ritmo delle onde

BARLETTA - La lunga attesa per uno degli eventi più suggestivi che la città di Barletta si appresta a vivere sta per terminare.Domenica 12 maggio il Lido “Bagno27” - Litoranea di Ponente, Barletta - si vestirà a festa avvolgendo in una esplosione di colori quanti avranno il piacere di dedicarsi momenti di relax, pronti a farsi dono di una coccola.L’evento- patrocinato dal comune di Barletta- offrirà un’ampia e variegata rosa tra pratiche yogiche ricreative e trattamenti benessere rigeneranti per il corpo e la mente.Maestri dello Yoga, del Pilates e delle Arti marziali, Professionisti del Benessere accoglieranno i visitatori e li guideranno alla scoperta di percorsi personalizzati proposti dai vari stand a cui faranno da sfondo cielo e mare in una cornice d’incanto.La Manifestazione è organizzata da Centro Yoga Piccolo Loto Barletta in collaborazione con Legambiente Circolo di Barletta, LILT Associazione Provinciale BAT, Sport e Salute.Per accedere alle pratiche è necessario munirsi di ticket - dal costo di 15 euro – acquistabile anche all’ingresso per i provenienti dai comuni viciniori. I residenti nella città della Disfida potranno invece rivolgersi al Centro Yoga Piccolo Loto Barletta.