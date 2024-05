Bisceglie, al via la 7ª edizione dell'Infiorata

Un Evento di Bellezza e Spiritualità



L'infiorata è un evento annuale che vede la creazione di spettacolari tappeti e quadri floreali lungo P.zza Vittorio Emanuele. Questi straordinari lavori decoreranno il percorso del Santissimo Sacramento, portato in processione dal Vescovo alle 20:30. Il coinvolgimento dei giovani è centrale, poiché li impegna in attività espressive, creative e manuali di carattere artistico, culminando in una magnifica opera d’arte a cielo aperto che arricchisce la comunità.



Il Processo Creativo dell’Infiorata



La preparazione per l'infiorata inizia diverse settimane prima dell'evento. I maestri infioratori scelgono la tematica e realizzano i bozzetti dei quadri. Successivamente, si procede con la preparazione del materiale: setaccio del terreno, raccolta e mondatura dei fiori (separazione dei petali per colore). Il giorno dell’infiorata, i volontari installano sistemi di copertura per proteggere le opere dal sole e dalla pioggia, incollano i disegni all’asfalto, compongono i disegni floreali e li conservano spruzzando una soluzione di acqua e zucchero per mantenere la vivacità dei colori.





Una Collaborazione Inclusiva



L'evento coinvolge varie realtà parrocchiali, associazioni, privati cittadini e aziende locali, creando una rete di collaborazione che rafforza il tessuto sociale della comunità. In particolare, sono inclusi anche ragazzi con disabilità, grazie alla collaborazione con cooperative e associazioni dedicate all'inserimento sociale, offrendo loro un'opportunità significativa di partecipazione. L'evento coinvolge varie realtà parrocchiali, associazioni, privati cittadini e aziende locali, creando una rete di collaborazione che rafforza il tessuto sociale della comunità. In particolare, sono inclusi anche ragazzi con disabilità, grazie alla collaborazione con cooperative e associazioni dedicate all'inserimento sociale, offrendo loro un'opportunità significativa di partecipazione.



Invito alla Comunità



La Parrocchia di San Lorenzo invita tutti a partecipare a questa giornata speciale. L'allestimento dell'infiorata si svolgerà dalle 8:00 alle 18:00, mentre la processione inizierà alle 20:00 e terminerà alle 21:00. Sarà un’occasione per ammirare la bellezza dell’arte floreale e condividere un momento di profonda spiritualità e comunità.

BISCEGLIE - Il Sac. Ferdinando Cascella, parroco pro-tempore della Parrocchia di San Lorenzo in Bisceglie, insieme ai giovani volontari della comunità, sta preparando la settima edizione dell’Infiorata Biscegliese. Questa affascinante manifestazione si terrà domenica 2 giugno in occasione della festività del Corpus Domini.