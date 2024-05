Castellana Grotte: quattro arresti per riciclaggio e furto aggravato di autovetture

MONOPOLI – Nell’ambito dei servizi pianificati dal Comando Compagnia Carabinieri di Monopoli per la prevenzione e repressione dei reati predatori, quattro cittadini di Fasano, di età compresa tra i 25 e i 51 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per "riciclaggio, furto aggravato e utilizzo di dispositivi atti a impedire le comunicazioni". L'arresto è avvenuto sotto la riserva della valutazione successiva con il contributo della difesa.L'operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Castellana Grotte e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monopoli, ha svelato un’importante rete di riciclaggio di pezzi di ricambio di autovetture prestigiose di varie marche. Le auto, rubate e trasportate in un’officina non autorizzata situata in un’area parcheggio alla periferia di Castellana Grotte, venivano smontate per recuperare i pezzi di ricambio. Questi componenti erano poi pronti per essere esportati all’estero tramite camion, dove la domanda per i ricambi automobilistici è molto alta.Durante l'operazione, gli arrestati sono stati trovati in possesso di jammer, dispositivi elettronici che disturbano le frequenze e impediscono l'intercettazione e la geo-localizzazione delle autovetture tramite le black-box installate nei veicoli.L'Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione in carcere per tutti i fermati, una misura che è stata confermata anche all’esito dell’udienza di convalida. Tuttavia, è importante sottolineare che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che l'eventuale colpevolezza in relazione ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo, garantendo il contraddittorio tra le parti.Questa operazione rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro i reati predatori nella regione, sottolineando l'importanza della vigilanza e della tempestività degli interventi delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.