Taranto, Melucci elogia la Guardia Costiera per l'operazione nel Mar Piccolo

TARANTO – Con una lettera di profonda gratitudine, il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha voluto esprimere il suo più sincero apprezzamento al Comandante e a tutto il personale della Guardia Costiera di Taranto per l'eccezionale operazione condotta nel Mar Piccolo. L'intervento tempestivo e dedicato della Guardia Costiera ha giocato un ruolo cruciale nella protezione della biodiversità marina locale, in particolare dei cavallucci marini recentemente rilasciati."L'impegno, la tempestività e la dedizione dimostrati nel proteggere la nostra preziosa biodiversità marina sono un esempio di eccellenza e di servizio alla comunità," ha dichiarato Melucci. "Il vostro immediato intervento ha non solo salvaguardato questi delicati esemplari, ma ha anche preservato l'integrità dell'intero ecosistema del Parco Regionale del Mar Piccolo."L'operazione della Guardia Costiera ha messo in luce l'importanza di combattere le azioni illecite che minacciano l'ambiente marino. Grazie alla loro vigilanza, si può sperare in un futuro più sicuro e sostenibile per l'ecosistema marino della regione."La città di Taranto è fiera delle vostre azioni," ha proseguito il Sindaco. "Le vostre azioni si sono confermate fondamentali per il benessere della nostra comunità e per la tutela del patrimonio naturale che ci circonda."L'intervento della Guardia Costiera, riconosciuto pubblicamente dal primo cittadino, sottolinea l'importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e le forze dell'ordine nella protezione dell'ambiente. Il Parco Regionale del Mar Piccolo, con la sua ricca biodiversità, rappresenta un tesoro naturale per la città di Taranto, e la sua tutela è fondamentale per le generazioni future.L'elogio del Sindaco Melucci rappresenta non solo un riconoscimento per l'operato della Guardia Costiera, ma anche un incoraggiamento per continuare su questa strada di impegno e dedizione per la salvaguardia dell'ambiente.