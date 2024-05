Comunali Bari, 'La cultura è un diritto costituzionale': le proposte di Vito Leccese per la città

BARI – "La cultura è un diritto costituzionale. Per questo, le politiche culturali devono contribuire ad aumentare l'attrattività urbana, ma soprattutto a rendere la cultura accessibile a tutti i cittadini, accrescendo la loro consapevolezza civile e il senso critico". Questo il messaggio lanciato dal candidato sindaco del Partito Democratico, Vito Leccese, durante un dibattito svoltosi presso AncheCinema.Nel corso dell'incontro, Leccese ha delineato la sua visione per il sistema culturale cittadino, che comprende un'offerta pubblica composta da teatri, musei, fondazioni lirico-sinfoniche e biblioteche. "Questa offerta – ha spiegato – deve essere maggiormente integrata per creare un sistema culturale coeso e accessibile".Il candidato sindaco ha sottolineato anche l'importanza della rete privata di cinema, teatri, librerie e laboratori culturali, considerati fondamentali e bisognosi di maggiore sostegno. "È necessario lavorare per costruire un palinsesto culturale sempre più diffuso e destagionalizzato, il più possibile gratuito", ha affermato Leccese, evidenziando l'obiettivo di incrementare la programmazione complessiva di eventi e festival nei diversi quartieri della città.Leccese ha poi ribadito la necessità di lavorare sull'internazionalizzazione di Bari, valorizzando il suo legame con il Mediterraneo e l'Europa. "La cultura può essere un ponte tra le diverse realtà e può contribuire a posizionare Bari come un centro di scambio culturale internazionale", ha concluso.Il dibattito ad AncheCinema ha rappresentato un'importante occasione di confronto per Leccese, che ha ringraziato l'organizzazione per l'opportunità. "Grazie AncheCinema per il confronto di questo pomeriggio", ha detto, chiudendo il suo intervento.Le proposte di Vito Leccese puntano quindi a una Bari più inclusiva e culturalmente vivace, in cui ogni cittadino possa avere accesso alle risorse culturali e partecipare attivamente alla vita della città.