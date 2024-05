Comunali Bari: Leccese fa visita al mercato settimanale del giovedì

BARI - Il candidato sindaco di Bari, Vito Leccese, ha compiuto una visita questa mattina al mercato settimanale del giovedì, accompagnato dall'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bari, Carla Palone.Durante la visita, Leccese ha espresso la sua visione sulla costruzione della città, sottolineando l'importanza del confronto diretto con i cittadini e coloro che vivono quotidianamente la sua realtà. Ha evidenziato come il mercato settimanale rappresenti un luogo privilegiato per ascoltare le esigenze e le opinioni della comunità, strada per strada.Questa iniziativa dimostra l'impegno di Leccese nel coinvolgere attivamente i cittadini nella definizione delle politiche e delle strategie per lo sviluppo e il miglioramento della città di Bari. La sua presenza al mercato testimonia un approccio diretto e partecipativo alla politica locale, focalizzato sulle esigenze e sulle prospettive dei cittadini.