Comunali Bari, Vito Leccese: 'Contro ogni forma di abusivismo a Bari'

BARI - Il candidato sindaco di Bari per il Partito Democratico, Vito Leccese, ha espresso una ferma posizione contro l'abusivismo nella sua città tramite un post su Facebook. Il messaggio arriva in risposta a un video che sta circolando in rete, mostrante una discussione avvenuta qualche giorno fa sul molo San Nicola (‘nderr la lanz). Nel video, alcuni operatori abusivi si lamentavano per i frequenti controlli del Comune e l'impossibilità di esporre prezzari per alimenti venduti senza alcuna verifica."Sta girando un video - scrive Leccese - che mostra una discussione di qualche giorno fa sul molo San Nicola (‘nderr la lanz). Alcuni ‘operatori’ abusivi si lamentavano del fatto che il Comune fa ‘troppi controlli’ e che non gli sia concesso il permesso di esporre prezzari su alimenti venduti senza controlli di alcun tipo."Leccese si dice felice della viralità del video, poiché gli permette di chiarire pubblicamente la sua posizione: "Per me non c’è futuro per nessuna forma di abusivismo a Bari."Il candidato sindaco ha spiegato che durante il confronto con gli operatori, non incluso nel video, ha ribadito con chiarezza il suo impegno a combattere l'abusivismo. Annuncia inoltre un importante progetto di riqualificazione per il molo San Nicola, che manterrà l'identità del luogo, ma lo renderà più attrattivo e regolamentato. Il progetto prevede l'installazione di locali per la somministrazione di alimenti e bevande, che saranno controllati e certificati igienicamente, e che verranno assegnati tramite un bando pubblico."Se a voi piace l'abusivismo senza regole, non votate per me", conclude Leccese, rimarcando la sua determinazione a promuovere un ambiente urbano regolamentato e sicuro per tutti i cittadini.