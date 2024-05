Comunali Bari, Vito Leccese a Santo Spirito: il candidato sindaco del Pd in visita al quartiere sul mare

BARI - Questa mattina, Vito Leccese, candidato sindaco del Partito Democratico a Bari, ha visitato Santo Spirito, il pittoresco quartiere sul mare situato nella parte più a nord della città. Santo Spirito, noto per la sua bellezza e la sua atmosfera marittima, è attualmente al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione del lungomare, ideato dall'architetto catalano Oriol Bohigas, che promette di trasformarlo in uno dei gioielli della città.Durante la sua visita, Leccese ha avuto l'opportunità di confrontarsi con numerosi residenti del quartiere e di incontrare vari turisti. "Vi consiglio di passare un sabato mattina a Santo Spirito," ha detto Leccese, "di fare una passeggiata sul mare e prendere un caffè. Ogni quartiere di Bari ha la sua identità, storia e bellezza da raccontare."La passeggiata di Leccese a Santo Spirito è parte del suo più ampio impegno di visitare e valorizzare tutti i quartieri di Bari, sottolineando l'importanza di ciascuno di essi nella tessitura urbana e culturale della città. Con l'hashtag #Andiamoneiquartieri, il candidato sindaco sta cercando di promuovere una maggiore consapevolezza e apprezzamento per le diverse aree della città, ognuna con la propria unicità e potenzialità.Il progetto del nuovo lungomare di Bohigas, che include spazi pubblici moderni, aree verdi e infrastrutture migliorate, rappresenta un significativo passo avanti per Santo Spirito, mirato a migliorare la qualità della vita dei residenti e ad attrarre più visitatori. Leccese ha ribadito il suo sostegno a questo progetto, vedendolo come un esempio concreto di come l'urbanistica possa contribuire alla rinascita e allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.