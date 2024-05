Decontribuzione Sud, Zullo (FdI): 'Imbarazzanti le dichiarazioni di Boccia, la misura è europea e la proroga non dipende dal Governo'

Una Misura Europea



"Non so se è più imbarazzante che il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, dica che la Decontribuzione Sud è 'una grande conquista del Governo Conte 2', oppure che non sappia che si tratta di una misura europea", ha dichiarato Zullo. Ha aggiunto che la misura era stata decisa dalla Commissione Europea per supportare le aziende del Sud Italia in difficoltà e che era stata prorogata per le ulteriori crisi internazionali.



Critiche al Governo Conte 2



Zullo ha evidenziato che il Governo Conte 2, di cui Boccia faceva parte, aveva presentato in ritardo la richiesta di proroga della misura. Solo grazie alla disponibilità della Commissione Europea, la proroga era stata recuperata. "Che Boccia dica che è una grande conquista di quel Governo è davvero imbarazzante", ha commentato Zullo.



La Richiesta di Boccia al Governo Meloni



Zullo ha poi criticato Boccia per aver chiesto al Governo Meloni di far continuare la proroga, sottolineando che non dipende dal Governo nazionale, ma esclusivamente dalla Commissione Europea. "Perché tutti i Governi precedenti al Governo Meloni hanno sempre ottenuto solo proroghe semestrali e non sono mai riusciti negli anni a renderla strutturale?", ha chiesto retoricamente Zullo.



L'Impegno del Governo Meloni



Secondo Zullo, il Governo Meloni sta facendo quanto di sua competenza, cercando soluzioni per rendere strutturali strumenti importanti come la Decontribuzione Sud. "Il Governo sta, invece, facendo quanto di sua competenza, ovvero trovare soluzioni che possano davvero rendere strutturali strumenti importanti come la Decontribuzione Sud", ha concluso il senatore.

