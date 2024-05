Dolore e lacrime ai funerali di Rachele Covino, uccisa a San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO - San Giovanni Rotondo è stata avvolta dal dolore e dalla commozione durante i funerali di Rachele Covino, l'anziana di 81 anni brutalmente uccisa nella sua abitazione nella tarda mattinata di sabato 25 maggio. La cerimonia funebre, celebrata nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità locali. Padre Franco Moscone, vescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, ha officiato il rito funebre, portando parole di conforto alla comunità sconvolta.In segno di rispetto e solidarietà, il sindaco Michele Crisetti ha proclamato il lutto cittadino, unendo la comunità in un momento di riflessione e preghiera per la tragica perdita.Per l'omicidio di Rachele Covino, è stato arrestato il 43enne Fabio Carinci, trovato dai carabinieri completamente nudo e in stato confusionale subito dopo l'aggressione. L'uomo ha seminato il terrore nella cittadina del Foggiano, lasciando sgomenta la popolazione. Ora si trova in carcere in attesa di ulteriori indagini e del procedimento giudiziario.La tragedia ha scosso profondamente San Giovanni Rotondo, ma la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Rachele Covino, dimostrando unità e solidarietà in un momento così difficile.