Emergenza cinghiali, Scalera: ho richiesto un'audizione urgente

BARI - Nella lotta all’emergenza cinghiali che sta colpendo la Puglia, il Consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, Vice Presidente della V Commissione (La Puglia Domani), ha sollevato nuovamente la necessità di un’audizione urgente e congiunta delle Commissioni II e IV."A distanza di un mese ho inoltrato nuovamente una richiesta di audizione urgente e congiunta delle Commissioni II e IV sulla questione 'Emergenza cinghiali', anche e soprattutto alla luce dell'allarme lanciato da Coldiretti Puglia nell'assemblea dello scorso 30 aprile", ha dichiarato Scalera.La presenza massiccia di circa 250 mila cinghiali in Puglia sta causando una serie di problemi, tra cui un aumento preoccupante degli incidenti stradali e la minaccia di una possibile epidemia di peste suina. Tuttavia, ciò che preoccupa maggiormente è la sicurezza delle persone, sia nelle campagne che nelle città, con i branchi che si avventurano persino nei centri urbani, mettendo a rischio la vita di automobilisti, bambini e anziani.Scalera ha espresso la necessità di conoscere lo stato di avanzamento dell'adozione del piano regionale straordinario di contenimento dei cinghiali e di sapere quali altri strumenti normativi efficaci verranno messi in atto per difendere il territorio da questa vera e propria invasione.L'audizione richiesta mira a ottenere risposte concrete e a individuare soluzioni immediate per affrontare questa emergenza che sta causando gravi disagi e pericoli per i cittadini pugliesi.