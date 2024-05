La Regione Puglia presenta il Bilancio di Genere al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024

BARI - Il prossimo venerdì 10 maggio, presso la sala Adelaide Di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia a Bari, dalle ore 10:30, verrà presentato il Bilancio di Genere 2021-2022 della Regione Puglia. Questo importante workshop, realizzato dalla Sezione regionale per l’attuazione delle Politiche di Genere in collaborazione con la Fondazione Ipres, costituisce un momento di riflessione e confronto fondamentale per promuovere l'equità di genere nell'amministrazione pubblica.L'evento fa parte delle iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che si svolgerà dal 7 al 23 maggio su tutto il territorio italiano, sia in presenza che online.Durante l'incontro, dopo i saluti istituzionali della Regione Puglia, interverranno rappresentanti della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere della Regione Puglia, della Fondazione Ipres, della Ragioneria Generale dello Stato, dell’Ufficio per le politiche delle pari opportunità della Presidenza Consiglio dei Ministri, dell’Università del Salento e della società di consulenza Lattanzio KIBS. La tavola rotonda sarà moderata dalla Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.Il Bilancio di Genere della Regione Puglia 2021-2022, approvato lo scorso 5 marzo dalla Giunta regionale, è uno strumento di analisi, programmazione e controllo che mira a promuovere l'equità di genere nell'ambito delle politiche pubbliche regionali. Esso si propone di accrescere la consapevolezza sull'importanza delle politiche di genere, assicurare una maggiore efficacia degli interventi e promuovere la trasparenza della pubblica amministrazione.L'ingresso all'incontro è libero, ma per una migliore organizzazione si consiglia di confermare la partecipazione registrandosi al seguente link: https://forms.gle/kPtYB16hnHHNSb7m9 L'evento sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook della Regione Puglia ( https://www.facebook.com/search_results/?q=regione+puglia ).Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del Festival dello Sviluppo Sostenibile: https://2024.festivalsvilupposostenibile.it/cal/295/bilancio-di-genere-della-regione-puglia , oppure contattare via email all'indirizzo sezione.politichedigenere@regione.puglia.it o telefonare al numero 366 6625755.