SanPArt, al via i primi laboratori nel Quartiere San Paolo: spazio a scrittura e rap e arte partecipata

BARI - Il quartiere San Paolo di Bari si prepara a vivere un'esperienza culturale e artistica unica grazie al progetto "SanPArt". Due laboratori creativi, uno dedicato alla scrittura e al rap e l'altro all'arte partecipata, prenderanno vita presso la Casa delle Culture, in via Barisano da Trani 15, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità locale nella rigenerazione urbana e sociale del quartiere.Il laboratorio di scrittura e rap, condotto da Torto e Reverendo dei Bari Jungle Brothers, artisti di spicco nel panorama musicale rap nazionale, si terrà ogni venerdì del mese dalle ore 17 alle 19:30. L'obiettivo è quello di offrire agli partecipanti uno spazio di espressione creativa e di confronto sociale attraverso la musica e la parola.Parallelamente, il laboratorio di arte partecipata, curato da Pigment workroom con la direzione artistica di Marika D’ernest, si svolgerà il 18, 20 e 25 maggio dalle 14 alle 18. Durante queste sessioni, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il tema del consenso attraverso diverse forme artistiche, contribuendo alla creazione di un murales finale che condenserà le diverse prospettive emerse.Nel frattempo, in via Cifariello è in corso la realizzazione del secondo murales, a cura dell'artista Cheone, noto maestro del writing attivo dal '95 e originario di Gallipoli. L'opera, che tratta il tema del futuro, vede la rappresentazione di un bambino con indosso una tenuta da mare, simbolo di speranza e di possibilità, che tiene tra le mani una paperella, su uno sfondo azzurro che richiama il mare.Il progetto "SanPArt" si inserisce all'interno di una più ampia azione di riqualificazione urbana e sociale del quartiere San Paolo, promuovendo la partecipazione attiva della comunità e offrendo nuove opportunità di espressione artistica e culturale.Per seguire gli aggiornamenti e le attività del progetto, è possibile visitare l'account Instagram: sanpart2024.