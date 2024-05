Eurovision Song Contest 2024, gli ascolti su Spotify premiano Angelina Mango

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest 2024, i nuovi dati sugli ascolti di Spotify suggeriscono che Angelina Mango, con il brano “La Noia”, potrebbe aggiudicarsi il secondo posto nella classifica finale di quest’anno, raccogliendo il maggior numero di ascolti dalla Germania al di fuori dei confini nazionali.

Attualmente, “La Noia” di Angelina Mango conta oltre 11.5 milioni di stream globali su Spotify, registrando il maggior numero di ascolti in Germania, Spagna e Regno Unito: un'indicazione sulle nazioni da dove l'Italia potrebbe guadagnare punti durante la finale che si terrà a Malmo, in Svezia, il prossimo 11 maggio.

Se si considerano gli streaming globali di tutti i Paesi in gara, si prevede che quest'anno sarà l’olandese Joost ad aggiudicarsi la corona dell'Eurovision con il suo inno gabber-pop “Europapa”. Stando ai dati, al secondo posto per il secondo anno consecutivo c'è l'Italia con Angelina Mango, mentre la Svezia, paese ospitante del contest, si posiziona al terzo posto con il suo duo dance-pop Marcus & Martinus.

Dopo il trionfo all'Eurovision dell’anno scorso, il fenomeno pop svedese Loreen ha raggiunto la fama internazionale, registrando un aumento di oltre il 600% degli ascolti di tutta la sua discografia a partire da Maggio 2023. Ciò dimostra ai concorrenti di quest’anno che all’Eurovision c’è molto di più da guadagnare della sola corona di vincitore.

Infatti, esaminando i dati relativi ai vincitori dell'Eurovision Song Contest dell'ultimo decennio, emerge che in media gli stream degli artisti sono aumentati di oltre il 900% dopo la vittoria. La canzone “Zitti e Buoni” dei Måneskin, presentata dall’Italia nel 2021, ha registrato una crescita di oltre il 2.000% degli ascolti globali dopo la sua vittoria all'Eurovision, dimostrando come Spotify contribuisca ad alimentare la scoperta di nuova musica e a mettere in contatto artisti e fan.

I fan possono già immergersi nell'atmosfera del Festival con la playlist ufficiale dell'Eurovision 2024 su Spotify.

Eurovision 2024 | Spotify Playlist