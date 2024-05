Evento fashion e cocktail party a Bari: una serata di stile e divertimento

BARI - Sabato 11 maggio, dalle ore 19:00, sull'isolato di Via Argiro, in prossimità di piazza Umberto, Bari si prepara ad accogliere un evento fashion che promette una serata di stile e divertimento. L'evento sarà accompagnato dalla musica del bravissimo Dj Rafaschieri e offrirà un cocktail party gratuito per clienti e amici delle boutique coinvolte.Questo appuntamento rappresenta un'opportunità unica per gli amanti della moda e per coloro che desiderano trascorrere una serata all'insegna dell'eleganza e del buon gusto. Le boutique partecipanti offriranno l'occasione di scoprire le ultime tendenze della moda e di trovare l'outfit perfetto per ogni occasione.La presenza del Dj Rafaschieri garantirà un sottofondo musicale di qualità, creando l'atmosfera ideale per un'esperienza indimenticabile. Inoltre, il cocktail party gratuito rappresenta un gesto di apprezzamento verso i clienti e gli amici delle boutique coinvolte, offrendo loro la possibilità di socializzare e godersi la serata in compagnia.L'evento fashion e cocktail party a Bari sull'isolato di Via Argiro è un appuntamento da non perdere per chiunque sia appassionato di moda e desideri trascorrere una serata all'insegna del glamour e del divertimento.