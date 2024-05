Ucraina: svelato complotto russo contro Zelensky

Il Servizio di Sicurezza Ucraino (SBU) ha dichiarato di aver smascherato una rete di agenti russi impegnati in un complotto per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri funzionari governativi. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico The Guardian.Secondo quanto riferito dal SBU, l'operazione avrebbe coinvolto una serie di agenti russi che avevano pianificato attentati mirati contro Zelensky e altri esponenti del governo ucraino. Le autorità ucraine sono intervenute prontamente per neutralizzare la minaccia e arrestare i presunti cospiratori.La scoperta di questa presunta trama ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del presidente Zelensky e degli altri funzionari coinvolti, mentre i rapporti tra Ucraina e Russia continuano a essere tesi a causa della situazione geopolitica nella regione.Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin è arrivato al Cremlino sotto una tempesta di neve per la cerimonia di insediamento che segna l'inizio del suo quinto mandato. Questo avviene in un contesto di crescente tensione tra Russia e Ucraina.Le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo che Putin ha ordinato esercitazioni con armi tattiche nucleari vicino al confine con l'Ucraina. Il Cremlino ha giustificato queste manovre come una risposta alle "minacce occidentali".Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto il presidente cinese Xi Jinping all'Eliseo, sottolineando l'importanza del "coordinamento" con la Cina sulle "crisi". Macron ha enfatizzato la necessità di interrompere la spirale di azione e reazione che rischia di aggravare i problemi anziché risolverli.Intanto, oggi alla Camera dei Deputati si terrà il voto sulle missioni internazionali italiane, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che avvertono: non ci sarà alcun cambio di passo sull'Ucraina. La situazione rimane quindi estremamente delicata, con la comunità internazionale che osserva con crescente preoccupazione gli sviluppi nella regione.