Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla: domani la fontana monumentale di Piazza Moro si illumina di rosso

BARI - In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, che si celebra domani, giovedì 30 maggio, la città di Bari, su richiesta della Sezione Provinciale di Bari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), aderisce all’iniziativa illuminando di rosso la fontana monumentale di piazza Moro.La Giornata Mondiale, che vedrà illuminarsi di rosso monumenti in molte città italiane, rientra all’interno della settimana di informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promossa da AISM sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Maggiori informazioni sulle iniziative partite il 25 maggio e in programma fino al 2 giugno sono disponibili sul seguente link: https://aism.it/settimana-nazionale-della-sclerosi-multipla-2024