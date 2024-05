Gran Premio Bari 1954: la vittoria di Gonzales sulla variante di via Napoli

Il pilota argentino vinse alla media km 141,300 su un tracciato caratterizzato dall'allungamento del tratto di via Napoli con direzione via Brigata Regina per svoltare verso il rettilineo finale. Questa variazione fu applicata anche nelle edizioni del 1949, 1951 e 1952. Diversamente, nel 1947 e nel 1948, essa costituì l'alternativa alla deviazione del percorso in direzione di via Pietro Oreste e sempre provenendo da via Napoli. Questo cambiamento fu disposto anche per la Nona e ultima edizione.





Nella gara corsa il 22 luglio 1956, infatti, fu applicato il senso di marcia invertito a differenza delle precedenti edizioni per la collocazione del circuito in una zona interessata dallo sviluppo edilizio e attraversata dal grande traffico stradale. Settant'anni dopo il trionfo di Gonzales restano ancora sconosciuti i cambi di percorso del 1950 e del 1955.

- Il 23 maggio 1954, dopo le edizioni del 1950 e del 1952, si corse per la terza volta il Gran Premio di Bari con le monoposto di Formula Uno. Nella settima edizione, che segnò il ritorno della competizione dopo la sosta del 1953 per le sopravvenute difficoltà tecnico-sportive rilevate all'ultim'ora, a salire sul gradino più alto del podio fu Froilan Gonzales su Ferrari 625F1.