Il Partito Democratico denuncia il degrado della Marina di Taranto: conferenza stampa itinerante al Lido Checca

Alessandro D’Amone, segreteria circolo PD Talsano;

Oscar La Gioia, segreteria circolo PD Talsano;

Luana Riso, segreteria provinciale PD;

Cosimo Borraccino, direzione provinciale PD;

Luca Delton, Vicesegretario provinciale PD.

La conferenza stampa itinerante non si limiterà a una semplice denuncia del degrado, ma sarà un’occasione per discutere proposte concrete e soluzioni praticabili per il rilancio della Marina di Taranto. I coordinatori dell'evento hanno sottolineato l'importanza di questo spazio per l'economia e il turismo locale, e l'urgenza di interventi di riqualificazione per restituire alla cittadinanza un'area dignitosa e funzionale.