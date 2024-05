Incendio a Fasano: sette furgoni-frigo distrutti dalle fiamme

FASANO - Nella tarda serata di ieri, un incendio ha devastato l'area parcheggio dell'azienda Lepore Mare, situata in viale dell’agricoltura a Fasano, in provincia di Brindisi. Le fiamme hanno colpito sette furgoni-frigo, causando ingenti danni materiali.Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto e hanno lavorato per diverse ore per domare l'incendio e impedire che si propagasse ulteriormente. In supporto alle operazioni di spegnimento, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri.Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona interessata dal rogo, nella speranza di trovare elementi utili per chiarire l'accaduto.Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato all'incendio né su eventuali ipotesi investigative in corso. Tuttavia, l'episodio ha causato notevoli danni all'azienda e ha generato preoccupazione nella comunità locale.