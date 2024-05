Incidente sulla SS16: braccio di gru colpisce cavalcavia, traffico bloccato

Intervento dei Tecnici e Vigili del Fuoco



Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i tecnici dell'Anas e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area. Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dei detriti hanno inevitabilmente causato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti nella zona interessata.



Autista Rintracciato dalle Forze dell'Ordine



L'autista del camion è stato successivamente rintracciato dalle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.



Conseguenze per il Traffico



Il traffico sulla SS16 ha subito significativi disagi, con deviazioni e rallentamenti che hanno interessato gli automobilisti in direzione Brindisi. La situazione è stata monitorata costantemente dalle autorità per garantire la sicurezza e ripristinare al più presto la normale viabilità.

BARI - Questa mattina, il braccio di una gru caricata su un camion ha urtato violentemente un cavalcavia della SS16, poco prima dell'uscita per Bari San Giorgio in direzione Brindisi. L'impatto ha causato la caduta di alcuni pezzi di cemento dal ponte su diverse auto in transito, fortunatamente senza riportare gravi danni o feriti.