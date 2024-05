Comunali Bari, una delega assessorile ai diritti LGBTQI+: l'impegno di Vito Leccese per la città

Un Impegno Pluridecennale



"Abbiamo lavorato insieme alle realtà del territorio perché Bari fosse una città libera da forme di discriminazione e a sostegno dei diritti LGBTQI+," scrive Leccese. Ricordando il primo Pride organizzato a Bari vent'anni fa, contro il governo di centrodestra, e l'istituzione del tavolo LGBTQI+ nel 2012, il candidato sindaco ha evidenziato l'importanza delle iniziative di sensibilizzazione culturale, del riconoscimento dei diritti civili e della formazione dei dipendenti comunali.



Il Centro Antidiscriminazione



Nel 2022, Bari è diventata la prima città italiana ad attivare un centro Antidiscriminazione finanziato dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni). Questo centro è stato creato per offrire consulenza psicologica e legale alle vittime di violenza e discriminazione, un traguardo che Leccese considera fondamentale nella lotta contro l'odio e la discriminazione.



Sfide Future e Rinnovato Impegno



Leccese ha riconosciuto che, nonostante i progressi, i risultati ottenuti non devono essere dati per scontati e necessitano di un continuo impegno per essere mantenuti e potenziati. "I venti di destra, che soffiano in Italia e in Europa, rischiano di farci retrocedere sul fronte dei diritti civili," ha avvertito. Per contrastare queste minacce, il candidato sindaco ha incluso nel suo programma di governo l'istituzione di una delega assessorile specifica ai diritti LGBTQI+ e la riforma dello Statuto comunale per includere i principi antidiscriminazione basati sugli orientamenti di genere.



Ringraziamenti e Confronto



Nel suo post, Leccese ha ringraziato il Tavolo Tecnico LGBTQI+ del Comune di Bari per aver organizzato il confronto tra i candidati sindaco, riconoscendo l'importanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni e società civile per la promozione dei diritti umani e civili.



Con questa iniziativa, Vito Leccese dimostra il suo impegno concreto per una Bari inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti i suoi cittadini, in un momento storico in cui la tutela dei diritti civili richiede un'attenzione e un'azione costante.

