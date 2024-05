Indetto il concorso letterario 'Racconti Pugliesi' 2024

BARI - La casa editrice indipendente Historica edizioni ha annunciato l'apertura delle candidature per il concorso letterario "Racconti Pugliesi". Questa iniziativa mira a promuovere e valorizzare alcuni dei migliori talenti della letteratura contemporanea italiana, offrendo loro l'opportunità di vedere i propri racconti pubblicati in un libro.Il concorso è aperto a tutte le persone nate, residenti o domiciliate in Puglia, e la partecipazione è gratuita. Gli autori interessati sono invitati a inviare racconti inediti, redatti in lingua italiana, entro e non oltre il 1 luglio 2024. I testi devono essere inviati via email, in formato Word, al seguente indirizzo: raccontipugliesi@gmail.com. Ogni autore può partecipare con un solo racconto.La sezione del concorso riguarda esclusivamente la narrativa, e sono accettati racconti a tema libero, purché non superino le 12.000 battute, spazi inclusi. Tuttavia, sono ammesse eccezioni nel caso in cui gli elaborati superino di poco il limite prefisso. I testi devono essere in lingua italiana e possono partecipare autori italiani e stranieri. Sono consentiti anche testi già premiati in altri concorsi, purché siano inediti e redatti in lingua italiana.I racconti vincitori saranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà distribuito nelle librerie pugliesi, sul sito web della casa editrice, nelle principali fiere della piccola e media editoria a cui parteciperà l'editore, e sui principali book-store online. I diritti d'autore dei racconti rimarranno di proprietà dei singoli autori.Per ulteriori informazioni e per richiedere chiarimenti, è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo email raccontipugliesi@gmail.com.Questo concorso offre un'opportunità unica per gli scrittori emergenti della Puglia di far conoscere il proprio talento e di vedere i propri racconti condivisi con un vasto pubblico di lettori.