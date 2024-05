Salvini annuncia l'esordio dell'accoppiata con Vannacci a Bari

ROMA - Matteo Salvini ha fatto sapere in una diretta social che il 13 maggio sarà a Bari per l'esordio dell'accoppiata Salvini-Vannacci, affiancati dal candidato sindaco Romito, di cui ha elogiato le capacità nonostante la sua appartenenza calcistica.L'annuncio conferma indiscrezioni precedenti riguardanti la mancanza del nome e del simbolo della Lega nelle schede elettorali delle Comunali di Bari, previste per l'8 e il 9 giugno. I candidati saranno divisi tra la lista a sostegno di Romito e quella in collaborazione con l'Udc, che adotterà il nome "Prima l'Italia" o "Prima Bari".